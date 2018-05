Firenze, nigeriano aggredisce poliziotto: morso al polpaccio

Momenti di tensione a Firenze. Un nigeriano di 21 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un agente di polizia durante un controllo delle impronte digitali. L'uomo ha in pochi istanti gettato a terra lo strumento per la rilevazione delle impronte e si è avventato contro l'agente e lo ha trascinato a terra mordendo un polpaccio. Il tutto si è verificato all'interno degli uffici della Polizia Scientifica. Gli agenti stavano portando avanti alcune procedure per l'identificazioni di alcuni migranti senza documenti. Il nigeriano dopo l'aggressione è stato immediatamente arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



Il poliziotto ha riportato alcune ferite alla gamba e avrà qualche giorno di prognosi. Durante i controlli, altri due nigeriani sono stati fermati ed identificati. Uno dei due aveva addosso alcuni grammi di hashish ed è anche stato denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. La polizia ha identificato una ventina di persone.