Violenze tra adolescenti a Firenze: scontri tra italiani e cingalesi

Violenta rissa tra adolescenti andata in scena durante la scorsa notte a Firenze.

Come riportato dalla stampa locale, l'episodio ha avuto luogo nel quartiere dell'Isolotto, per la precisione in via delle Mimose, dove a confrontarsi sono stati due gruppi di giovanissimi, da una parte italiani, dall'altra cingalesi.

Sono state numerose le segnalazioni a giungere alla questura di Firenze intorno alla mezzanotte, coi residenti che informavano le autorità di uno scontro in atto tra due bande rivali. I coinvolti, 9 in tutto, hanno tentato di dileguarsi alla vista delle luci blu delle volanti della polizia di Stato, ma la fuga ha avuto vita breve.

Nessuno dei responsabili, infatti, è riuscito a scampare al fermo ed alle conseguenze della scellerata violenza. Gli agenti hanno provveduto ad identificare i giovani, sette di età compresa tra i 16 ed i 17 anni e solo due appena maggiorenni, ovvero un italiano ed un ragazzo originario dello Sri Lanka.

Necessario anche l'intervento sul posto di un'ambulanza del 118, contattata dagli uomini in divisa per curare le ferite di uno dei due 18enni.

Tutti sono stati denunciati e riaffidati al controllo delle rispettive famiglie.