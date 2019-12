Sequestra la cognata nel pollaio: un mese di violenze e sevizie

Per un mese l'ha tenuta sequestrata nelle campagne e nei boschi vicino a Firenze, dove la costringeva a subire continui rapporti sessuali. Ora il 55enne italiano, cognato della donna, è stato arrestato e si trova in carcere.

Vittima di questo inferno è stata una donna di 53 anni, che il suo carceriere aveva rapato a zero. Durante il giorno, la donna era legata a una branda e, per quasi un mese, è stata violentata dal suo aguzzino, che la nutriva solamente con qualche biscotto. Secondo quanto riferisce AdnKronos, la vicenda risale all'inizio del mese di settembre, quando l'uomo aveva attirato la donna nella propria abitazione, con la complicità del fratello. La donna, ex moglie di un altro fratello, era stata la cognata dei due. Con l'inganno, l'uomo aveva fatto entrate la 53enne in un capannone adibito a pollaio e, dopo averle rubato la borsa, l'aveva picchiata violentemente, usando anche un tubo di plastica. Poi la aveva legata a una brandina. Era iniziato così l'inferno durato quasi un mese, fatto di pasti ad acqua e biscotti, di giornate passate legata e di continui rapporti sessuali obbligati. Il suo aguzzino l'aveva costretta anche a scrivere una lettera all'ex marito, dicendogli che si sarebbe trasferita all'estero, e una delega alla compagna del carceriere, per permetterle di usare la carta di pagamento della vittima, che percepirebbe il reddito di cittadinanza. Poi, dopo giorni nel pollaio, la 53enne era stata trasferita in una roulotte nei boschi dove, per paura di nuove violenze, era costretta ad avere rapporti sessuali con il suo aguzzino.

Il calvario si è conclsuo una mattina di fine settembre, grazie al coraggio della donna. La 53enne, infatti, ha approfittato di una lunga assenza dell'uomo per slegarsi e scappare. Ma prima di ricevere aiuto da un'auto di passaggio avrebbe percorsi 6 chilometri a piedi nel bosco. Dopo essersi confidata con un'amica, la donna si è rivolta ai servizi sociali e ai carabinieri, ai quali ha denunciato l'accaduto.