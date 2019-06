Firenze, straniera aggredisce agenti: è la figlia a chiedere aiuto

In giro per Firenze con la figlia di 10 anni, una sudamericana completamente ubriaca ha aggredito i poliziotti intervenuti per portarle soccorso.

Il fatto si è verificato durante la serata di ieri, all'incirca intorno alle 21. La donna, una 40enne, ha bevuto pesantemente, alterando il suo stato in modo così palese da aver terrorizzato la bimba che si trovava con lei in quei momenti.

Così tanta la paura e la preoccupazione della piccola da averla spinta a chiedere aiuto per la madre ai dipendenti del "Colle Bereto", il locale nel quale entrambe si trovavano.

Questi ultimi non hanno potuto far altro che richiedere l'intervento sul posto delle forze dell'ordine. Gli agenti della questura di Firenze sono giunti in breve nel lounge bar di piazza degli Strozzi, ma quando la 40enne ha compreso che si trovavano lì per lei ha dato subito in escandescenze. Violenta la sua reazione nei confronti dei poliziotti, aggrediti con graffi e morsi. Con fatica gli uomini in divisa sono riusciti a bloccare la sudamericana, per richiedere poi l'intervento di un'ambulanza del 118. Trasportata all'ospedale di Santa Maria Nuova, la donna ha ricevuto una diagnosi di intossicazione acuta da alcolici.

Accusata di ubriachezza manifesta e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, la donna è stata denunciata. La figlia di 10 anni, invece, è stata affidata alle cure del padre, subito contattato dalle autorità e giunto sul posto.

Per gli agenti feriti dalla 40enne una prognosi rispettivamente di 3 e 6 giorni.