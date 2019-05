Firenze, tassista pestato da un brasiliano finisce in ospedale

Ancora violenza per le strade di Firenze, dove nella tarda serata di ieri un tassista di 51 anni è stato aggredito da un sudamericano in compagnia di alcuni connazionali.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli inquirenti, il fatto si è verificato in pieno centro cittadino, per la precisione in piazza Ognissanti, dove gli stranieri avevano contattato l'autista perché li portasse in zona Santa Croce. Qui il gruppo, composto da 5 soggetti, aveva infatti appuntamento con alcuni amici.

Non si conoscono ancora le cause alla base della violenza. Ad un certo punto, stando a quanto rivelato dai testimoni, la vittima è stata assalita alla spalle e riempita di pugni e calci. Sarebbe stato un 34enne brasiliano ad accanirsi come una furia sul tassista, mentre ancora non si conosce con precisione il ruolo ricoperto dai 4 connazionali.

Dopo aver incassato diversi colpi, il 51enne è rimasto tramortito a terra, mentre il gruppetto si allontanava prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della questura, i quali hanno ascoltato il racconto della vittima e quello di alcune persone che avevano assistito alla scena. Aiutato da alcuni colleghi, il tassista è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova (Firenze), dove ha ricevuto le cure del caso. Per lui, ferito al volto ed in varie altre zone del corpo e con un lieve trauma cranico, i medici hanno determinato una prognosi di 7 giorni.

Servendosi delle descrizioni fornite, i poliziotti sono riusciti nel contempo a rintracciare i sudamericani, trovati all'interno di un locale di via Ghibellina insieme ad altri compagni. Tutti e 5 i soggetti, risultati in evidente stato di ebbrezza, sono stati denunciati per ubriachezza. Una denuncia per lesioni aggravate è stata inoltre spiccata nei confronti del 34enne, per ora unico responsabile accertato dell'aggressione.