Fiumicino, comincia l'era del riconoscimento biometrico del volto

Chi si lamenta della lentezza delle operazioni all'aeroporto di Fiumicino sarà costretto a ritrattare. Lo scalo romano ed internazionale diventa sempre più hi-tech: è cominciata oggi la sperimentazione di un nuovo sistema di accettazione e imbarco che, attraverso l'identificazione biometrica del volto, permetterà di rendere più agevole, rapido e sicuro il transito dei passeggeri in partenza.

La procedura, infatti, velocizza lo svolgimento del check-in, dei controlli di sicurezza e dell'imbarco in aereo riducendo i tempi di attesa dei passeggeri ed ottimizzando lo svolgimento delle operazioni aeroportuali, con evidenti vantaggi sulla qualità complessiva dell'esperienza di viaggio.

Fiumicino, anche grazie al contributo di Enac e della Polizia di Stato, è il primo aeroporto in Italia ed uno dei primi in Europa a sperimentare la nuova procedura d'imbarco del futuro. In questa fase che durerà sei mesi, il progetto sarà rivolto ai soli passeggeri che viaggiano da Roma Fiumicino ad Amsterdam. Ai viaggiatori sarà offerta la possibilità di aderire al controllo biometrico su base volontaria.

Il funzionamento è semplice, veloce e sicuro: un apparato totem multimediale rileva le caratteristiche biometriche del volto e acquisisce elettronicamente le informazioni contenute nel passaporto e sulle carte di imbarco. Questi dati vengono associati al volto attraverso delle telecamere opportunamente predisposte, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Successivamente, non sarà più necessario mostrare documenti o carte d'imbarco e non verrà memorizzata alcuna foto. Il sistema rileva temporaneamente solo i contorni biometrici del volto i quali, analogamente a quanto già avviene oggi con gli e-gates per il controllo dei passaporti, sono utilizzati per il riconoscimento del passeggero. Questo sistema permetterà di utilizzare corsie dedicate, semplificando tutto il processo di partenza in aeroporto. Le informazioni temporaneamente utilizzate saranno cancellate una volta imbarcato il passeggero.

"Siamo lieti - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Aeroporti Di Roma, Ugo de Carolis - di annunciare l'avvio di questa novità sullo scalo romano che da oggi è il primo in Italia e tra i primi in Europa a sperimentare questa innovativa tecnologia che permetterà di aumentare ulteriormente il comfort dei nostri passeggeri. Abbiamo recentemente ricevuto un ulteriore riconoscimento che ha premiato la qualità di Fiumicino che si è posizionato al primo posto in Europa nel gradimento dei viaggiatori - ha continuato de Carolis - Siamo certi che anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie sapremo affrontare al meglio le sfide del futuro per garantire sempre di più una permanenza in aeroporto sicura e confortevole".