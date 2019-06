Flat tax e Iva, manovra da 45 miliardi

La flat tax sarà finanziata in parte da un recupero dell'evasione fiscale e, soprattutto, dalla cancellazione degli 80 euro di Matteo Renzi. Per il resto, allo stato attuale, la Legge di Bilancio 2020 sarà fatta in deficit o con gli aumenti Iva.

L'offensiva di Matteo Salvini sui temi economici, dopo la convocazione dei sindacati e la richiesta di anticipare la manovra, è proseguita anche ieri. Il leader della Lega ha raccolto a metà la sfida di Luigi Di Maio che lo ha invitato a indicare subito le coperture della proposta di bandiera della Lega. Per la flat tax servono 15 miliardi e «sono già stati trovati», ha spiegato Salvini. Ma la flat tax non esaurisce la manovra della prossima legge di Bilancio. La più pesante della storia repubblicana, con una cifra enorme intorno ai 40-45 miliardi.