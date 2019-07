Foggia, 14enne con problemi psichici bullizzato da baby branco

Episodi di bullismo a Candela, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 14 anni sarebbe stato più volte terrorizzato da un gruppo di 5 o 6 suoi coetanei. L'ultima aggressione nei confronti della vittima - affetta da lievi disagi psichici - risale a circa 10 giorni fa ed è avvenuta all'interno della villa comunale del centro dei Monti Dauni, dove il ragazzo sarebbe stato spinto e strattonato dai bulli che avrebbero anche simulato un amplesso. Fortunatamente il gesto è stato visto da un adulto che si è immediatamente attivato per evitare ulteriori e gravi conseguenze.

Stando ad una segnalazione ricevuta dalla redazione di Immediato, l'adolescente avrebbe subito anche soprusi dopo essere stato immobilizzato ma liberato in extremis.

"Molto crudeli con lui"