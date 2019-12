Coppia aggredita dal branco: preso di mira un gambiano

Momenti di forte tensione a Foggia, dove una coppia è stata presa di mira da un branco di giovani molesti, riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

L'episodio, stando a quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la serata del 25 dicembre, intorno alle ore 21.

Le vittime, un ragazzo gambiano che studia a Foggia ed una giovane del posto, avevano appena parcheggiato la loro vettura, quando sono stati circondati da un gruppo di balordi una volta giunti all'altezza dell'area di sosta “Ginnetto”. A raccontare la paura di quei momenti a “FoggiaToday” è proprio la ragazza della coppia, ancora sconvolta per quanto accaduto.

“ Io e il mio compagno, un ragazzo gambiano che lavora e studia qui a Foggia, eravamo diretti verso piazza Cesare Battisti per assistere al concerto Gospel di Natale. Per evitare il traffico abbiamo parcheggiato l'auto nei pressi di via Trento e poi abbiamo proseguito a piedi in direzione corso Vittorio Emanuele” , esordisce la giovane. “Sull'area pedonale c'era moltissima gente per cui per camminare più in fretta e per cercare di arrivare in tempo al concerto che era già iniziato da un po' abbiamo pensato di camminare nella strada parallela a corso Vittorio Emanuele e cioè la strada dove si trova il parcheggio Ginnetto e dove una volta vi era la sala Bingo”.

A questo punto l'incontro con gli aggressori, ragazzi che parlavano con forte dialetto foggiano. “Lì c'era un gruppo di balordi tra i 20 e 25 anni forse, uno di questi ci ha visto e con fare minaccioso e deciso ha saltato un muretto e si è diretto verso di noi. Si è avvicinato con aria di sfida al mio compagno di nome Malang e gli ha detto: 'Aprimi questa macchina, mi devi aprire questa macchina'. Voleva fargli aprire un'auto parcheggiata lì” , prosegue la giovane.

Ignote le ragioni che hanno spinto l'aggressore ad agire in tal modo - “ Forse per rubarla o semplicemente per coinvolgere il mio compagno in una azione illegale e successivamente accusarlo” , ipotizza la ragazza. Ad un certo punto, tuttavia, oltre agli ordini ed agli insulti razzisti, è scattata l'aggressione. Il giovane gambiano, che tentava di allontanarsi, è stato infatti strattonato, mentre la compagna cercava aiuto.

“ Ho cominciato a gridare aiuto e sono riuscita a tirare via il mio compagno, trascinandolo quasi. Siamo arrivati sull'area pedonale, dove c'era tanta gente e nessuno poteva più farci del male. Ho bevuto un po' di acqua per riprendermi dallo spavento. Ho chiamato la polizia e ho spiegato l'accaduto ”, prosegue con il racconto la ragazza.

Sul posto gli agenti della questura, che hanno solo potuto ascoltare il racconto delle due vittime. Nessuna traccia, infatti, dei responsabili. “ La polizia mi ha detto che abbiamo fatto bene a fuggire perché quella è gente che cerca il pretesto per litigare e Dio solo sa se vanno in giro armati ”, spiega la giovane, preoccupata. “ Sono stati attimi di paura e anche tanta rabbia. Ancora oggi siamo scossi per quanto accaduto perché non ci sentiamo liberi di passeggiare ”, conclude.

La vicenda non si è ancora conclusa. La ragazza, infatti, ha fatto sapere di essere intenzionata a sporgere al più presto denuncia.