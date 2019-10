Dalla sua cella telefona ai carabinieri: polemica a Foggia

Con un telefono cellulare nascosto in cella ha contattato i carabinieri per denunciare un disservizio dei membri del personale sanitario operante nel carcere di Foggia.

Il detenuto protagonista dell'allucinante episodio, avvenuto lo scorso sabato dietro le sbarre della casa circondariale, ha ovviamente portato ad un intervento delle forze dell'ordine, che hanno riferito l'accaduto alla direzione dell'istituto di pena ed al comando generale di polizia penitenziaria.

A denunciare i fatti il segretario generale dell'S.PP. Aldo Di Giacomo. "Dalla telefonata è scaturita una perquisizione generale, con l’utilizzo di uomini della penitenziaria da tutta la regione, che ha portato al ritrovamento di diversi cellulari nella disponibilità dei detenuti." , ha rivelato il segretario, come riportato su "FoggiaToday".

Una situazione pericolosa, dato che poter usufruire di un dispositivo per comunicare con l'esterno può consentire a detenuti già condannati di proseguire con affari illeciti e loschi traffici.