Foggia, donna aggredita da sconosciuto che vuole rubarle il telefono

Episodio di incredibile violenza a Foggia, dove una donna è stata barbaramente aggredita per strada da un pericoloso individuo che, dopo averla assalita alla spalle e trascinata in una zona isolata, ha tentato di strapparle via il telefono cellulare, non esitando a ricorrere alla violenza. Ferita e dolorante, la vittima è stata fortunatamente soccorsa da due passanti, che hanno provveduto a contattare le forze dell'ordine.

L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la tarda serata di ieri, lunedì 6 gennaio, intorno alle ore 22:00. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, la donna, un'italiana senza fissa dimora, stava transitando in viale Fortore, quando è stata presa di mira dal suo aguzzino, un uomo che lei ha dichiarato di non conoscere.

Il soggetto l'ha improvvisamente aggredita, trascinandola con la forza all'interno del cortile di un edificio abbandonato. Qui ha cercato in ogni modo di rubarle il telefonino, riempiendola di botte.

Provvidenziale l'intervento di una coppia di giovani, un ragazzo ed una ragazza rispettivamente di 27 e 20 anni i quali, resisi conto del pestaggio in atto, non hanno esitato a dare l'allarme. Sul posto si sono precipitati gli agenti della squadra volanti e del reparto prevenzione crimine della questura di Foggia, che hanno immediatamente prestato soccorso alla vittima, trovata in forte stato di agitazione.

Al loro arrivo, l'aggressore era purtroppo già riuscito a far perdere le proprie tracce, così i poliziotti hanno aiutato la donna a riprendersi per poi ascoltare il suo racconto.

Dolorante ed in evidente stato di choc, quest'ultima è riuscita comunque a riferire l'accaduto ed a fornire una dettagliata descrizione del suo aggressore, al momento non ancora resa nota dagli investigatori, ancora occupati nelle indagini.

Sul luogo della violenza, gli agenti hanno inoltre rinvenuto un giubbotto risultato appartenere al ricercato. L'indumento è stato sequestrato e potrà probabilmente fornire ulteriori informazioni per identificare il suo possessore.

Per quanto riguarda la vittima, è stata successivamente affidata ai sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia, dove ha ricevuto le cure dei medici. Nonostante l'aggressione subita, le sue condizioni non sono risultate fortunatamente gravi.

Ancora nessuna traccia del violento soggetto. Gli inquirenti stanno tuttora indagando per risalire alla sua identità.