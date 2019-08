Foggia, serpenti in ospedale. Terzo caso in 15 giorni

Ospiti sgraditi all’interno degli Ospedali Riuniti di Foggia. Tre piccoli serpenti sono stati visti aggirarsi nei bagni e nei corridoi del reparto di Anatomia Patologica. Tre i casi di avvistamento in soli 15 giorni, tutti nel mese di agosto. Come riportato da foggiatoday, si tratterebbe di tre rettili ancora non meglio identificati, ma del tutto simili a serpentelli. Sarebbero stati visti aggirarsi nei locali di Anatomia Patologica Universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia. Ieri mattina, venerdì 23 agosto, il terzo caso. In precedenza infatti, sempre nel mese corrente, sarebbero stati avvistati altre due volte, in soli quindici giorni di distanza.

Gli altri due episodi erano avvenuti nel pomeriggio del 7 agosto e nella giornata di lunedì 12. Immediata era stata la segnalazione alla direzione sanitaria della struttura ospedaliera per riuscire a risolvere il problema. Non avendo ancora l’esatta idea di quali specie siano gli ospiti, si tratta di una azione dovuta, tesa anche a tutelare la sicurezza dei dipendenti dell’ospedale che degli utenti esterni. Importante che si arrivi presto a una soluzione anche per un fattore igienico.