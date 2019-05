Foggia, stacca a morsi labbro della connazionale, fermata nigeriana

Brutale aggressione avvenuta a Stornara (Foggia), dove una donna di nazionalità nigeriana ha attaccato una connazionale arrivando a staccarle una parte del labbro inferiore con un morso.

L'episodio, venuto a galla nelle ultime ore, si è verificato durante lo scorso mercoledì al termine di un'accesa discussione, nata tra le due africane per cause ancora da accertare. Durante la colluttazione tra le due donne, la 29enne Agbos Beauty ha morso la rivale al labbro con una forza tale da riuscire a staccarne una porzione dell'estremità inferiore. Subito dopo aver ferito quest'ultima, la responsabile si è allontanata dal luogo, tentando di far perdere le proprie tracce.

Dopo aver ricevuto una segnalazione, sul posto si sono presentati i carabinieri del nucleo radiomobile del Norm della compagnia di Cerignola i quali, raccolte le testimonianze della vittima, hanno dato subito avvio alle ricerche della 29enne.

Non ci è voluto tanto prima di riuscire ad individuare la nigeriana, che è stata tratta in arresto con l'accusa di lesioni personali prima di finire dietro le sbarre della casa circondariale di Foggia.

La vittima, assistita dai sanitari del 118, è stata trasportata presso l'ospedale "Tatarella" di Cerignola per ricevere le cure del caso. Le gravi lesioni riportate al volto hanno determinato una prognosi di 30 giorni.