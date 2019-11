Foggia, tentata rapina con la pala meccanica

È accaduto nella provincia di Foggia, a San Marco in Lamis. Dei ladri hanno sfondato il muro di una banca con una pala meccanica per rubare i soldi al suo interno. Si tratta della filiale della banca di credito cooperativo di San Giovanni Rotondo, in pieno centro storico. I ladri, però, se la sono date a gambe all'arrivo delle guardie giurate e il furto è stato sventato. Il tentativo, rimasto tale, è avvenuto durante la notte. Non si conoscono ancora gli autori del reato. Dalle prime indagini si sa solo che i malviventi erano due e uno era anche armato di fucile. Ora sono al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza per trovare i responsabili del reato.



Non è la prima volta che accade un episodio del genere in provincia di Foggia. Il 4 settembre scorso, a Casalvecchio di Puglia, un gruppo di persone ha assaltato il bancomat della filiale della banca popolare di Bari verso le 5 del mattino. I malviventi hanno piazzato una carica di esplosivo davanti allo sportello automatico. Il boato si è sentito in tutto il paese che conta poco più di mille anime.

E ancora, ad aprile scorso, a Foggia, alle 4 del mattino dei malviventi hanno piazzano un potente ordigno davanti ai due sportelli all'interno della banca popolare di Milano in piazza Giordano.

L'utilizzo di escavatori o di bombe non solo porta al furto di un ingente quantitativo di contanti, ma porta anche a danni non indifferenti ai muri e agli sportelli automatici delle banche e, complessivamente a tutta la struttura. La deflagrazione degli ordigni, poi, potrebbe causare danni ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze, agli stabili o, peggio, a persone innocenti.

A dicembre 2018 ad Orsara, un altro Comune in provincia di Foggia, si tenne una riunione del coordinamento provinciale delle forze di polizia proprio in seguito agli incendi e ai furti, ma anche agli assalti ai bancomat verificatisi nel paese. Durante l'incontro, il sindaco, Tommaso Lecce, chiese al prefetto e alle forze dell'ordine di potenziare i controlli proprio per questo tipo di azione criminale sempre più frequente nel Foggiano.



A farla da padrona in queste vicende è molto spesso l'omertà. Sulla pagina Facebook "San Marco in Lamis", infatti, tra i vari commenti sull'episodio criminoso di ieri notte c'è anche chi scrive: "Qui tutti sentono e vedono, ma poi sono tutti muti e sordi".

Nella classifica sull''Indice Criminalità' pubblicata da "Il Sole 24Ore" circa un mese fa, Foggia, in materia di rapine, è all'undicesimo posto in tutta Italia. Questo perché le rapine nelle banche e gli assalti ai bancomat sono due delle piaghe sempre aperte in Capitanata.