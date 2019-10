Foggia, volontari cercavano fondi per un'associazione fittizia

Giravano per le strade di Foggia indossando una pettorina e un tesserino di riconoscimento con tanto di simbolo di un'associazione di volontariato chiedendo sostegno economico per i bambini malati oncologici.

Si tratta di una coppia originaria di Napoli, 39 anni lei, 37 lui. Entrambi sono stati denunciati per truffa dai carabinieri della compagnia di Foggia durante un servizio di controllo del territorio svolto insieme ai militari delle stazioni di Deliceto e Panni, in provincia di Foggia.



Insospettiti dai due giovani, mai visti prima nel capoluogo dauno, i militari dell'arma hanno voluto sottoporre a controllo i due impegnati a distribuire volantini e a cercare di attirare l'attenzione dei passanti.

Sia la donna che l'uomo hanno riferito di essere volontari dell' "associazione regionale infanzia cronica oncologica minorile e sociale", con sede a Napoli, e che si trovavano in Puglia per una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle patologie croniche infantili e per il reperimento di fondi destinati al mantenimento dell’associazione e ai progetti di assistenza e di ricerca con un contributo volontario di solidarietà.

I giovani hanno anche mostrato ai militari alcune immagini contenute in un raccoglitore raffiguranti diversi bambini, chiaramente malati, fotografati in ospedale e circondati da altri volontari vestiti da clown.

I carabinieri hanno comunque voluto approfondire i controlli sull'uomo e sulla donna. I due, infatti, avevano entrambi precedenti per truffa ed erano stati notificati loro più fogli di via da diversi comuni di tutta Italia. Inoltre l’associazione in questione non risulta registrata.

Sono stati, inoltre, trovati in possesso di 200 euro ritenuto il provento della raccolta fraudolenta. Il denaro è stato sottoposto a sequestro.