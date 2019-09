Foligno, 50enne accoltellato durante rapina: è caccia all'uomo

Si trova ricoverato in condizioni serie il 50enne aggredito ed accoltellato durante la rapina ad un supermarket di Foligno avvenuta nella serata di ieri.

Sono all'incirca le 20 e l'uomo, marito di una dipendente dell'attività commerciale di via Monte Cervino, aveva raggiunto il luogo per andare a prendere la donna a lavoro. Una pratica che seguiva spesso, specie quando alla moglie spettava il turno di chiusura del negozio, proprio per il timore che quest'ultima, rimasta da sola, potesse rimanere vittima di qualche balordo in cerca di facile denaro.

Mentre la donna stava effettuando le ultime operazioni prima di concludere il turno e serrare la saracinesca, nel market si è presentato un individuo col volto coperto da un cappellino e grandi occhiali da sole. Con un coltello stretto in mano, il malvivente ha minacciato la coppia per farsi consegnare i soldi della cassa.

A quel punto il 50enne ha reagito, ricevendo almeno 3 coltellate nel tentativo di fermarlo. Rimasto a terra e sanguinante, l'uomo è stato costretto infine a cedere ma, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe riuscito anch'egli a ferire leggermante il rapinatore. Quest'ultimo, prima di fuggire dal luogo e far perdere le proprie tracce, ha portato via con sè l'intero registratore di cassa contenente circa 500 euro.

Sotto choc, la cassiera ha cercato di aiutare il marito e contattato immediatamente le forze dell'ordine ed il 118. Il personale sanitario, giunto in ambulanza a sirene spiegate, ha stabilizzato la vittima per poi trasportarla d'urgenza al San Giovanni Battista. Il 50enne resta ancora ricoverato in condizioni serie, a causa di una grave perdita di sangue dovuta alle coltellate subìte.

I carabinieri di Foligno hanno dato subito avvio alle indagini, trovando conferma del fatto che anche il rapinatore sia stato ferito. All'esterno del market, infatti, sono state evidenziate tracce di sangue non appartenenti al marito della dipendente.