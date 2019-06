Follia a Bari: irregolare nigeriano picchia donna in strada col bastone e ferisce i carabinieri

Un 33enne nigeriano, E.J., irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato dai carabinieri di Bari con l’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Lo straniero, nel giro di pochi minuti, si è reso protagonista di due gravi episodi di violenza, uno ai danni di una signora in attesa di un bus e l’altro contro gli stessi militari intervenuti per bloccarlo.

L'extracomunitario ha dato il via al suo sconsiderato show in via Ricchioni. Qui, infatti, l’immigrato armato di un bastone ha aggredito furiosamente una donna di 55 anni che stava aspettando un mezzo alla fermata dell'autobus. Immediatamente è scattato l’allarme al 112.

L'assalitore, all'arrivo dei carabinieri del Nucleo radiomobile, è fuggito a piedi ma è stato raggiunto, bloccato e disarmato a fatica. Lo straniero, nel disperato tentativi di sottrarsi all’arresto, ha sferrato calci e pugni ai militari. Alcuni uomini dell’Arma hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

La donna vittima dell’atto di follia è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale di Bari San Paolo i quali le hanno riscontrato diversi traumi e contusioni. La paziente, al termine dei controlli, è stata dimessa con 6 giorni di prognosi. Il bastone è stato sequestrato mentre Il nigeriano è ora fermato ed ora è in attesa di giudizio.