La follia del partito anti polizia: vietare agli agenti di difendersi

"I miei colleghi temono meno le rapine a mano armata che gli avvisi di garanzia se osano sparare. I giudici hanno una visione ideologica" . È lo sfogo amaro e significato di Gianni Tonelli, ex segretario generale del sindacato autonomo di polizia, che per anni ha portato avanti le cause degli agenti, difendendo i loro diritti e il loro lavoro.

Diritti e lavoro che i poliziotti sentono talvolta calpestati dalla (in)giustizia italiana, che spesso e volentieri rilascia i criminali arrestati dagli stessi uomini in divisa – di fatto rendendo vani i loro sforzi sul campo – e che non di rado indaga sul comportamento in servizio degli stessi, paventando possibili eccessi di difesa durante gli inseguimenti e i faccia a faccia con i malviventi, specialmente in caso di scontri a fuoco.

"Il partito dell'anti polizia vorrebbe impedire agli agenti di difendersi" , riporta LaVerità, che dà voce anche allo sfogo di un ex poliziotto: "In Italia, oggi, un agente rischia anche solo a chiedere un documento" . Insomma, una frase emblematica che racconta di come si sentano i tutori della legge: condannati a difendere con il proprio corpo in prima linea un sistema che, invece, non li tutela. E che, per di più, dà anche l'impressione che i delinquenti riescano a farla franca in tanti-troppi casi e che per questo agiscano forti di un senso di impunità che non fa altro che far proliferare la criminalità.