Una fonte giudiziaria: "La polizia ha avuto una soffiata su Amri". Ma il questore di Milano smentisce

Anis Amri è il killer di Berlino e questa notte è stato ucciso fuori dalla stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni.

Secondo quato si apprende dall'agenzia Adnkronos, l'uomo avrebbe trascorso alcune ore nel capoluogo piemontese dove sarebbe arrivato con un treno proveniente da Parigi. Da qui, poi, sarebbe ripartito per il capoluogo Lombardo. "Sicuramente è passato dalla Francia e all'una di notte di ieri è stato registrato il suo transito dalla stazione centrale di Milano " - ha spiegato il questore di Milano Antonio De Iesu.

Sul corpo di Anis Amri, infatti, è stato trovato un biglietto che indica che si era recato dalla Francia a Torino con un treno ad alta velocità e poi aveva preso un treno regionale per arrivare nei sobborghi di Milano. Una fonte giudiziaria, poi, ha riferito all'agenzia Reuters che la polizia aveva avuto una soffiata secondo cui Amri poteva trovarsi nella zona di Milano e per questo erano state mandate pattuglie aggiuntive per cercarlo.