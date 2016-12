Lo fermano per un controllo, immigrato spara a due agenti

Paura per le vie di Sesto San Giovanni. Un immigrato, probabilmente un "latitante pasante" in arrivo dalla Francia, è morto durante una violentissima spartoria. Fermato della polizia di Stato per un banalissimo controllo stradale, lo straniero ha urlato "Allahu akbar" e ha iniziato a sparare all'impazzata contro i poliziotti che, rispondendo al fuoco, lo hanno freddato sul posto.

Mentre la Germania dà la caccia al jihadista che ha ammazzato dodici innocenti al mercatino di Natale di Berlino, anche in Italia sale l'allarme sicurezza. L'ultimo episodio è di questa notte. Intorno alle 3 in piazza Primo Maggio, vicino alla stazione di Sesto San Giovanni. Secondo la prima ricostruzione della questura l'immigrato stava camminando quando è stato affiancato da una volante. Alla richiesta di mostrare i documenti, ha estratto una pistola calibro 22 dallo zaino e ha sparato ai due poliziotti. Ne è nata una feroce sparatoria. Gli agenti hanno avuto la meglio e l'immigrato è stato ammazzato.

Nella sparatoria di questa notte uno degli agenti è rimasto ferito. Un proiettile lo ha, infatti, raggiunto alla spalla. Non è grave ed è stato portato all'ospedale di Monza. Per far luce sul caso e capire perché il magrebino si sia messo a sparare all'impazzata, indaga ora la squadra mobile. L'immigrato non aveva con sé documenti, ma nel suo zaino sarebbe stato trovato un biglietto del treno dalla Francia. Evidentemente era appena arrivato in Italia. La zona della sparatoria, cioé piazza Primo Maggio, è adiacente alla stazione ferroviaria.