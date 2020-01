Fornero canta De Andrè: "Faber è l'unica cosa in comune con Salvini"

Gli opposti si attraggono, si sa. E ad "avvicinare" due personalità agli antipodi quali Elsa Fornero e Matteo Salvini è la passione per Fabrizio De André.

L'ex ministro del Lavoro sotto il fu governo di Mario Monti, infatti, ha cantato "La canzone di Marinella" a Radio Rock, il format di Dejan Cetnikovic. Il karaoke reporter che fa cantare i politici ha intercettato l'economista e con tanto di microfono e cuffie le ha fatto intonare una delle canzoni simbolo della poetica di Faber.

A una settimana scarsa dalla resa dei conti tra centrosinistra e centrodestra alle regionali in Calabria e – soprattutto in Emilia-Romagna – ecco che Radio Rock 106.6 ci mette lo zampino e si inserisce nell'agone partitico facendo leva sulla discriminante musicale. Ma le preferenze musicali, a quanto pare, non sono realmente discordanti tra avversari politici, neanche tra chi è più lontano di vedute.

Dopo un minuto in cui l'ugola (non proprio d'oro) della Fornero intona il capolavoro del compianto artista, la base musicale si ferma e l'accademica si "giustifica" così: "Io una volta avevo la voce, poi l'ho usata talmente tanto durante la mia carriera da insegnante che non ce l'ho più! Da piccola in facevo il contralto nel coro della parrocchia!" .

Quindi, la battuta di Dejan Cetnikovic. "Senta professoressa, sa qual è il colmo? Che Fabrizio De André è uno degli artisti preferiti di Matteo Salvini…" . L'ex ministro replica: "Beh, Fabrizio De André è stato così grande che è amato da tutti. Comunque, io non ho niente contro Matteo Salvini: come ho detto molte altre volte, sono contraria al suo modo di fare politica e alla sua aggressività. Ecco non so bene come la sua aggressività si concili con i sentimenti veri e autentici di De André. Poi credo che le sue idee non siano buona politica per il Paese, non facciano il bene dell’Italia e delle future giovani generazion" .