Forza il posto di blocco e tenta di investire agenti: arrestato 26enne

Era alla guida senza patente. In più la sua auto non era coperta né da assicurazione, né revisionata. Non solo. Sembra anche che avesse da poco sostanze stupefacenti. Per questo, quando i poliziotti gli hanno intimato l'alt a un posto di blocco, il 26enne ha tirato dritto, rischiando di investire gli agenti.

È successo la scorsa notte, a Enna. Un poliziotto gli aveva intimato di fermarsi, ma il conducente dell'auto, un ragazzo di 26 anni, pur avento notato il comando della polizia, ha continuato la sua corsa, a velocità sostenuta e avrebbe anche tentato di investire il pubblico ufficiale, che all'ultimo sarebbe riuscito ad evitare l'impatto. Ma la stessa scena si è ripetuta poco dopo: altro posto di blocco, altro alt da parte del poliziotto e, anche questa volta, l'autista ha tirato dritto, rischiando di mettere sotto l'agente, sfiorandolo. Il peggio è stato evitato per un pelo, dato che l'automobilista aveva iniziato ad accelerare in prossimità del posto di blocco.

Poi, il 26enne era riuscito a fuggire. Ma gli agenti della polizia di Enna erano riusciti a prendere il numero di targa e, tramite accertamenti immediati, sono riusciti a risalire al proprietario della macchina. Una volta fermato, il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità, raccontando di aver agito in quel modo perché sprovvisto di patente, revisione, copertura assicurativa e forse anche sotto l'effetto di stupefacenti. Sono in corso accertamenti per confermare l'eventuale uso di tali sostanze.

L'uomo, con precedenti penali per diversi reati, quali rapina e lesioni, è stato arrestato e posto ai domiciliari e sarebbe accusato di tentato omicidio aggravato.