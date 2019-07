Foto hard rubate dal telefonino: “Se non ci dai 9mila euro le mettiamo in rete”

“Se non ci dai 9mila euro metteremo in rete le tue foto”. Questa la minaccia rivolta ad una donna di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, da parte di alcuni malviventi che le avevano rubato foto hard dal suo telefonino. La vittima è stata vessata continuamente nonostante avesse già ceduto più di una volta alle richieste degli estorsori.

Di fronte all’ultimo ricatto, che prevedeva un esborso di ulteriori 5mila euro la donna ha denunciato l’accaduto rivolgendosi a dei legali. Sull’episodio adesso indaga la polizia postale, che sta ricostruendo l’intera vicenda.

La vittima è stata contattata da una donna dopo che qualcuno è riuscito a rubarle le foto hard dal suo cellulare. La possibilità che le immagini potessero finire su internet l’ha spinta a versare il denaro richiesto, ben 9mila euro, con un bonifico ad una banca svizzera. Dopo avere eseguito il pagamento è arrivata una nuova telefonata con la richiesta di altri 5mila euro per mantenere le foto nascoste. A questo punto la donna si è rivolta ai suoi legali.