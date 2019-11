Frana nell'Imperiese: danni e sfollati

Una grossa frana scesa in frazione Calderara di Pieve di Teco, nell'entroterra di Imperia, ha travolto e sommerso un'abitazione, sommergendo anche alcune auto. E' accaduto, nella tarda serata di ieri. Cinque le persone che sono state sgomberate a scopo precauzionale ed è per un miracolo che si è evitata la tragedia. Immediato è stato il sopralluogo del sindaco del piccolo centro, Alessandro Alessandri.

La situazione è piuttosto disperata, anche perché il movimento franoso è ancora in corso e c'è il rischio che nel corso della giornata vengano allontanati altri abitanti. La frazione, inoltre, è semi isolata.

"Chiediamo alla Regione Liguria e alla Protezione Civile di effettuare un sopralluogo - afferma il primo cittadino -. Purtroppo, non basteranno due giorni per mettere in sicurezza la frazione. un'ondata d fango ha letteralmente sommerso un'abitazione e la frazione è spaccata a metà".

E sempre a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore, frane sono scese a macchia di leopardo un po' su tutta la provincia di Imperia, provocando disagi più o meno importanti alla viabilità. Sulla provinciale 75, che conduce a Baiardo, nell'entroterra di Sanremo, gli abitanti sono rimasti isolati e senza energia elettrica, dalle 7 alle 11. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con i vigili del fuoco.

La strada è stata liberata e l'Enel sta provvedendo a installare un gruppo elettrogeno. A Ventimiglia, invece, in località Gianchette, una villetta è stata dichiarata inagibile, dopo il crollo di un muraglione, che ha danneggiato anche una conduttura del gas. Ma non è tutto. A Ventimiglia un grosso pino è sceso nel cortile della scuola elementare Santa Marta. Per fortuna, oggi l'istituto era chiuso, altrimenti si sarebbe rischiata la tragedia.

Da segnalare pure un albero caduto sul Montenero, nell'entroterra di Bordighera, dove hanno operato la polizia municipale e la protezione civile. Nel Porto Vecchio di Sanremo, inoltre, è rimasta danneggiata la prua di un peschereccio, in seguito alla mareggiata scatenata dal maltempo, con mare 5 e 6. Oggi, con la luce del sole, si iniziano a contare i danni. Massima allerta anche per il livello dei fiumi. Alle 15 dovrebbe cessare l'allerta rossa, per passare a quella "gialla".