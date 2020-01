Francesco e lo "schiaffo" in piazza Chi è davvero l'"uomo" Bergoglio?

Ma che diamine! Che cosa avrebbe fatto di così terribile e grave papa Francesco? Sappiamo benissimo tutti quanto egli soffra per una gamba che gli crea notevoli problemi di deambulazione. Un giornalista che lo conosce bene mi disse un giorno che egli non dovrebbe neppure camminare tanto è il dolore che prova nei movimenti. Non dimentichiamo che papa Bergoglio, prima di essere un papa è un uomo e come tale soffre come tutti noi. Il gesto di reazione è stato senza dubbio occasionale e legato alla paura che rimanendo la pellegrina attaccata al suo braccio avrebbe potuto farlo cadere. Niente di più umano! Come dice la sua scrittura, papa Francesco è persona aperta e allo stesso tempo adattiva per cui il suo comportamento è sempre dettato dalla disponibilità specie per i bimbi e per le persone bisognose.

La dimensione ridotta delle lettere sta a significare la predisposizione all’approfondimento delle tematiche e la tendenza all’interiorizzazione, per cui difficilmente egli prende le cose sottogamba o con superficialità, anche se un errore può sempre scappare e lo rende più umano. Il suo comportamento estroverso, per la sua capacità di andare verso l’altro in modo sciolto e spontaneo, viene recuperato dai momenti di ascetismo: ama, infatti, la solitudine e il ritirarsi per trovare dentro di sé quella forza, non solo fisica, ma anche spirituale, che lo porta a donarsi gratuitamente a tutti. Forse nel ritirarsi a Santa Marta ha pensato che se Gesù, per caso, tornasse sulla terra metterebbe sotto sopra il Vaticano ripetendo il gesto nel tempio di Gerusalemme. Precognizione?