Francia, ladri usano auto come ariete per rubare nella cattedrale di Orolon, patrimonio Unesco

A molti è parsa quasi un'immagine presa da un film d'azione, perché il colpo, che sembra essere stato studiato alla perfezione dai ladri, ha permesso a un gruppo di criminali, di cui per ora non c'è ancora traccia, di introdursi all'interno di una delle più belle e caratteristiche cattedrali del mondo, utilizzando una delle modalità più "scenografiche" di tutte: un'auto contro il portone per entrare al suo interno e fare incetta degli suoi oggetti più preziosi. Il fatto è accaduto in Francia, alla cattedrale di Oloron-Sainte-Marie, nei Pirenei atlantici francesi, dove un gruppo di malviventi ha preso un'automobile e l'ha utilizzata come ariete per sfondare il portale della chiesa e mettere a segno un furto risultato subito dopo molto ben riuscito.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il mezzo era guidato da almeno tre uomini con il volto coperto che poi, successivamente, sarebbero riusciti a impossessarsi del tesoro contenuto all'interno del luogo di culto. Al veicolo scelto dai criminali, una Peugeot 106, ritrovata subito dopo abbandonata poco lontano dalla struttura, era stato fissato un tronco d'albero sul cofano, in modo tale da poter sfondare il portale laterale della cattedrale, costruito in legno massicco e risalente al Medioevo. La chiesa è stata classificata prima come monumento storico di Francia il 7 marzo 1939 e poi, nel 1998, come patrimonio mondiale Unesco, anche perché situata lungo il celebre cammino di Santiago di Compostela e non lontano da Lourdes. In base a quanto ricostruito e riferito dalla procura di Pau, dall'edificio sacro sarebbero stati portati via oggetti di oreficeria, un calice e un ostensorio.