Le mail smascherano la Francia: celebra Carola, ma ignorò i suoi sos

Adesso la Francia celebra Carola Rackete: prima il portavoce del governo Macron aveva attaccato l'Italia che non aveva aperto i porti alla Sea Watch 3, ora il Comune di Parigi ha dato la cittadinanza onoraria alla capitana tedesca che è entrata con la forza nel porto di Lampedusa per far sbarcare i migranti recuperati davanti alle coste della Libia.

Ma prima di passare 17 giorni al largo delle coste italiane, la comandante aveva provato a chiedere altri porti di sbarco - dopo aver rifiutato di portare i naufraghi a Tripoli che pure aveva dato autorizzazione all'attracco -. Come già raccontato qualche giorno fa, a raccontarlo è la stessa Rackete, intervistata dal giornale francese Le Nouvel Observateur. Ma rivelato anche in due mail inviate al Mccr di Roma che coordina i soccorsi nel Mediterraneo.

I messaggi risalgono alle 19,07 del 24 giugno e alle 22,57 del 25 (leggi qui). Qualche giorno prima - quindi - della decisione di "sfondare" il blocco imposto dall'Italia. " Ho inviato numerose richieste di POS a Malta e alla Francia e ho provato a coinvolgere gli Stati di bandiera nel coordinamento del POS. Finora nessun risultato ", scrive la comandante della Sea Watch 3 nella prima email. " Le nostre richieste di POS inoltrate a Malta sono state declinate, quelle inviate alla Francia rimaste senza risposta ".

Nelle comunicazioni la Rackete denunciava le difficili condizioni a bordo della nave e chiedeva di poter sbarcare i migranti. Nel frattempo - e mentre la Francia continuava a ignorare le richieste di aiuto - il governo italiano aveva già autorizzato malati e minori non accompagnati a scendere dalla nave per essere presi in cura.