Frase choc contro l'agente ucciso: procedimento disciplinare per la prof

L'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della professoressa Eliana Frontini per la frase postata sul suo profilo Facebook, " U no di meno ", in riferimento alla morte del carabiniere Mario Cerciello Rega.

La docente, che è stata convocata per il prossimo 2 settembre, è accusata di avere tenuto una " condotta gravemente in contrasto con la funzione educativa e gravemente lesiva dell'immagine della scuola ". " I l tenore di quelle frasi - ha spiegato nella nota il Direttore generale -, che hanno scosso e indignato l'opinione pubblica, era offensivo della memoria della vittima, dei suoi familiari, dell'immagine dell'Arma e di quella di tutte le forze dell'ordine preposte alla sicurezza dei cittadini, nonché, ovviamente, del MIUR e della Scuola come presidio per l'educazione e la formazione delle nuove generazioni" .

Le parole della prof

" Quel post non l'ho scritto io, chi mi conosce sa che non penso quelle cose ", si era subito giustificata la docente. " Per motivi che spiegherò solo a chi di dovere, mi sono assunta una responsabilità non mia - ha sottolineato - Non si è trattato di hackeraggio, semplicemente è stato usato il mio account e il mio computer. Non l'ho detto prima perché non credevo che la vicenda assumesse questo peso ".

" Ho subito chiesto scusa, anche se mi rendo conto che si tratta di ben poca cosa rispetto alla gravità di quelle affermazioni - ha spiegato l'insegnante -. Ora, però, è il caso di riportare la vicenda alle sue dimensioni reali ".

Secondo quanto riporta il Corriere, a scrivere il commento potrebbe essere stato un familiare della docente. " Quando verrò sentita dall’Ufficio scolastico territoriale o eventualmente da altri organi, comunicherò il nome della persona che ha agito. Una persona che è pronta ad assumersi le sue responsabilità ".

A chiedere il procedimento disciplinare per la professoressa Frontini era stato lo stesso ministro dell'Istruzione Marco Bussetti: " Non è ammissibile che, di fronte alla morte di un carabiniere, una professoressa si permetta di scrivere 'Uno di meno'. Abbiamo proceduto per le sanzioni disciplinari di conseguenza, questo è inammissibile, intollerabile, irrispettoso e vergognoso ".