Friuli, stop a burqa, niqab e caschi negli uffici pubblici e ospedali

Burqa, niqab e caschi protettivi non saranno ammessi nelle strutture pubbliche e negli ospedali del Friuli. La mozione è stata approvata a larga maggioranza dal Consiglio regionale: la Giunta dovrà dotarsi di uno specifico regolamento relativo al rafforzamento dei sistemi di sicurezza. A favore si è schierato anche il Partito Democratico grazie a un emandamento approvato proposto da Chiara Da Giau: " Avremmo votato questa mozione anche nella passata legislatura se fossero state cambiate alcune premesse ideologiche che tendevano a fare una equivalenza tra l'essere stranieri e portare il velo con il fatto di essere terroristi. La Lega ha accettato di togliere queste subdole insinuazioni ".

Le rassicurazioni