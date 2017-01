Frontex, nuove squadre per rimpatriare i migranti irregolari

Il direttore di Frontex Fabrice Leggeri ha autorizzato la creazione di nuove squadre di 690 esperti per il rimpatrio dei migranti che non hanno diritto di asilo dalla Ue verso i Paesi di origine.

Lo ha comunicato nelle scorse ore l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Una mossa, spiega Leggeri, pensata per aiutare in particolare Grecia e Italia, da sempre più sollecitate - per usare un eufemismo - sul fronte dell'accoglienza e del soccorso in mare.

Il nuovo corpo sarà formato al 57% da uomini forniti dagli Stati già impegnati in Frontex, dopo che a dicembre era stato fatto un primo appello per eventuali contributi volontari. Gli esperti contribuiranno ad identificare i migranti insieme alle autorità dei Paesi di origine e si coordineranno con le autorità nazionali dei singoli Stati membri per organizzare le operazioni di rimpatrio. Inoltre è stata prevista un'unità speciale per la protezione dei diritti dei bambini.

Nell'anno che si è appena concluso l'Agenzia ha rimpatriato oltre centomila migranti nell'ambito di duecentotrentadue diverse operazioni.