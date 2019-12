Frosinone, l'albergo cancella la prenotazione delle famiglie con i figli disabili: "Non sappiamo come gestirli"

Hanno prenotato le terme insieme ai loro familiari per trascorrere in allegria (e in compagnia) le festività di Capodanno. Ma quando i gestori della struttura hanno capito che alcuni degli ospiti avevano una disabilità, avrebbero comunicato loro l'impossibilità di farli soggiornare nell'hotel. È accaduto a una decina di famiglie che volevano passare alcuni giorni al "Terme di Pompeo-Fontana Oriente" di Ferentino, in provincia di Frosinone.

La comitiva rifiutata

Secondo quanto riportato da Repubblica, si tratterebbe di famiglie con alcuni figli autistici, una decina di ragazzi tra i 12 e i 18 anni, provenienti da diverse regioni, tra cui il Lazio, la Campania e il Piemonte. I giovani in questione fanno parte di un gruppo di terapia psicocognitiva e le famiglie, che di frequente trascorrono alcuni giorni insieme, quest'anno avevano pensato di raggiungere la nota struttura termale in Ciociaria per passare tutti insieme le vacanze. L'albergo, in zona, sarebbe conosciuto anche per la particolare attenzione verso gli ospiti più piccoli. Fatta eccezione, però, per chi è affetto da patologie e disabilità di questo tipo, evidentemente.

Le scuse dell'albergo

In base a quanto ricostruito dal quotidiano, al "Terme di Pompeo" i gestori avrebbero comunicato ai familiari di non accettare persone con autismo. Eppure, al momento delle prenotazioni, quando nessuno aveva specificato della patologia dei ragazzi, le famiglie avrebbero avuto una calorosa accoglienza, ma alla nomina della malattia sarebbero iniziate le scuse. E alla fine, tra un appiglio e una giustificazione, sarebbe emersa la verità. " Voi dovete mettermi nei miei panni, io ho il dovere di garantire tranquillità e relax per i nostri clienti ", avrebbe riferito il direttore della struttura ricettiva. Che poi avrebbe aggiunto: " Se volete possiamo organizzare un fine settimana e vi do tutta la struttura ". Una condotta ritenuta profondamente offensiva e discriminatoria dai congiunti dei ragazzi.

"Non so come possono reagire i ragazzi autistici"