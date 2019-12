Frosinone, un morto e decine di intossicati dopo il pranzo di Natale degli anziani

Una tragedia dai contorni ancora da chiarire è accaduta la scorsa domenica a Ripi, un piccolo paese dell'alta Ciociaria.Un pensionato di 87 anni, Sossio Celli, è morto e altre decine di persone sono state ricoverate in ospedale a Frosinone a causa di una sospetta intossicazione alimentare.

La vittima, padre dell'ex sindaco di Ripi, stava partecipando insieme ad altri 300 invitati circa, tutti over 60, ad un pranzo organizzato come ogni anno dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Contrade Ripane e il centro sociale Zio Nino, in un centro polifunzionale. Un modo per festeggiare il Natale e scambiarsi gli auguri. I piatti serviti a tavola sono stati preparati da una ditta di catering della zona.

Gli anziani hanno pranzato tutti insieme in un clima di allegria e spensieratezza, con il palato deliziato da due primi, un secondo, un contorno, una macedonia. Infine ecco il tradizionale panettone con lo spumante per un brindisi. Poi nel pomeriggio sarebbero iniziati i problemi. Diverse persone, almeno una trentina, hanno accusato malesseri come dissenteria, crampi allo stomaco e difficoltà respiratorie.

Come riporta Ciociaria Oggi, alcuni si sono recati al pronto soccorso per dei controlli. Tra questi, anche l’uomo di 87 anni, arrivato al nosocomio in condizioni gravi. Constatata la serietà della situazione, i medici hanno disposto per l’anziano il ricovero. Purtroppo il quadro clinico è peggiorato con il passare delle ore tanto che, nel tardo pomeriggio di ieri, è deceduto.

Sulla vicenda drammatica stanno indagando i carabinieri in collaborazione con la Asl. I militari hanno già effettuato sopralluoghi e sequestri nella sede della ditta che ha preparato i pasti dopo aver vinto un regolare bando indetto dalla amministrazione comunale. Gli inquirenti stanno cercando di acquisire tutti gli elementi utili per capire se ci sia una correlazione tra il decesso e i malori accusati dagli invitati e il pranzo consumato nel centro polifunzionale.

Nel frattempo, l'ex sindaco Celli, figlio della vittima, e i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti per fare luce sulla morte dell'anziano. L’attuale primo cittadino di Ripi, Piero Sementilli, anche lui presente al pranzo, si è immediatamente attivato ed ha scritto al ristoratore per chiedere chiarimenti circa il cibo servito. La notizia, come è ovvio che sia, è subito rimbalzata sui social e ha creato sconcerto nel paese in provincia di Frosinone, essendo molte le persone che hanno partecipato al pranzo.