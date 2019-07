Fuggono all'alt dei carabinieri: presi due albanesi con la droga

Forzano il posto di blocco dei carabinieri che hanno appena intimato l’alt, scatta l’inseguimento: arrestati due giovani albanesi, caccia aperta ad altre due persone che viaggiavano nella loro stessa auto nel Casertano.

L’episodio s’è verificato nella serata di ieri sulla strada statale Appia, nell’area del territorio del comune di Vitulazio, in provincia di Caserta. Durante uno dei normali controlli sulla circolazione stradale, i carabinieri hanno alzato la paletta e intimato l’alt a una Opel Corsa, a bordo della quale c’erano quattro persone. Evidentemente, però, il conducente della vettura non aveva alcuna intenzione di obbedire alla richiesta dei militari. E così, anziché fermare la corsa, il conducente ha pigiato a fondo sull’acceleratore, cercando perciò di forzare l’alt e di eludere i controlli.

Ma i carabinieri non si sono dati per vinti e si sono lanciati all’inseguimento della vettura. La corsa s’è conclusa all’interno dell’area di sosta annessa a un distributore di benzina. Qui, i quattro occupanti dell’Opel Corsa hanno abbandonato la macchina e sono corsi via a piedi, tentando di darsi alla macchia nei terreni che costeggiano l’arteria stradale. Ma i due passeggeri che occupavano i sedili posteriori non hanno fatto in tempo a darsi alla fuga perché sono stati subito acciuffati dai militari.

Dopo averli bloccati, i carabinieri hanno passato al setaccio l’automobile. E hanno scoperto, così, i motivi e le ragioni alla base del clamoroso tentativo di eludere i controlli da parte dei suoi occupanti. Sotto al sedile anteriore destro, dunque dal lato del passeggero, è spuntato fuori un piede di porco. L’attrezzo era contenuto in una busta al cui interno c’era un altro involucro in cui erano custoditi 108 grammi di marijuana.

Per i due giovani stranieri, rispettivamente di 20 e 21 anni, è scattato l’arresto. Rispondono dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intanto prosegue la caccia agli altri due occupanti della vettura, quello che fungeva da autista e l’altro passeggero.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?