Fumo in cabina: paura sul volo Zurigo-Roma

Pochi minuti dopo la partenza, dalla cabina di pilotaggio si è sprigionato del fumo. E subito è scattato il panico tra i passeggeri a bordo. Così il volo Zurigo-Roma della compagnia Swiss Air è dovuto rientrare in aeroporto poco dopo il decollo.

L'aereo, un Airbus A321, era decollato alle 7.40 di questa mattina dall'aeroporto di Kloten (Zurigo) ed è tornato ad atterrare nello scalo svizzero poco dopo le 7.51. Dalla cabina era iniziato ad uscire del fumo nero e i piloti hanno così deciso di fare subito ritorno all'aeroporto. Lo ha dichiarato una portavoce della Swiss Air.

La fase di atterraggio è avvenuta senza problemi. Tanta paura per i 92 passeggeri a bordo del veivolo che sono stati subito assistiti dal personale della compagnia. Per loro è stato organizzato in mattinata un volo sostitutivo che è decollato alle 9.40 da Zurigo in direzione Roma.