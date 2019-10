Funerale in stile Casamonica: è polemica a Pescara

Sei cavalli neri che trainano una carrozza antica. È quanto si sono trovati davanti agli occhi gli automobilisti sulla Tiburtina, una delle strade principali di Pescara.

Per le vie del quartiere di San Donato si è svolto ieri un corteo funebre che ha bloccato la città. E sollevato numerose polemiche. Nella carrozza nera con intarsi in oro c'era il feretro di Cristoforo Spinelli, detto Lallone, 80 anni, appartenente a una storica famiglia rom. Dietro al carro funebre, la banda e decine di persone in processione. Tra loro anche i 12 figli del defunto (guarda il video).

A Cristoforo Spinelli, uno dei capifamiglia del clan, furono sequestrati beni immobili per un milione di euro. Come riporta il Messaggero, la sua attività criminale risale agli anni che vanno dal 1956 fino al 2010.