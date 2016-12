Funivia bloccata per il vento: tutti salvi i 157 passeggeri

Le operazioni di evacuazione della telecabina Plan Maison/Cime bianche laghi bloccatasi nel comprensorio di Cervinia (Ao) sono terminate questa notte. Le cabine in linea sono state tutte evacuate e sono stati portati a terra complessivamente 157 passeggeri ( e non 153 come riferito precedentemente), che risultano generalmente in buone condizioni fisiche. La telecabina era bloccata dalle ore 16:00 circa di ieri a causa del forte vento. "E' importante sottolineare che il 12 dicembre scorso è stato approvato dal Comitato regionale di Protezione civile il Piano di intervento per le emergenze sugli impianti a fune - spiega il Capo della protezione civile della Valle d'Aosta, Silvano Meroi - e questo evento ci ha messo nelle condizioni di applicare le procedure e di verificarne l'effettiva validità e operatività. Inoltre le emergenze sugli impianti a fune sono oggetto anche di esercitazioni periodiche in collaborazione con il personale degl impianti stessi. L'ultima, in termini di tempo, si è svolta nel mese di settembre". "L'intervento che ha dimostrato la forte sinergia tra tutte le componenti del Sistema di Protezione civile regionale e le Forze dell'ordine - conclude Meroi - si è avvalso anche della preziosa collaborazione di tre squadre di soccorritori svizzeri, elitrasportati da Zermatt".