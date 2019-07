A fuoco studio di La7: tg di Mentana interrotto

Momenti di tensione negli studi di La7 dove va in onda il tg condotto da Enrico Mentana. Probabilmente per un guasto tecnico, all'interno dello studio si sono sviluppate fiamme che hanno reso impossibile il proseguimento della diretta dello stesso tg delle 20:00. Il direttore di tg La7 ha mandato la pubblicità che è durata almeno 10 minuti abbondanti. Il momento in cui di fatto è saltata la diretta è stato quando Mentana ha lanciato il collegamento con Milena Gabanelli per il consueto appuntamento con "Data Room".

Proprio durante la fine del tg e mentre la Gabanelli chiudeva la diretta con la sua rubrica, la trasmissione si è interrotta. Da qui la lunghissima pubblicità. Al termine del blocco di spot, Mentana è riapparso nello studio di "In Onda", il programma condotto da Luca Telese e David Parenzo. Il direttore di Tg La7 ha spiegato in breve cosa è successo: " Siamo scesi di tre piani in questo studio perchè lo studio era fuori uso. Ci vediamo domani sera fiamme permettendo ". Poi, dopo qualche minuto, lo stesso Mentana ha pubblicato su Instagram alcune foto. Negli studi del Tg infatti sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

L'intervento è scattato immediatamente , nel corso del blocco pubblicitario. A quanto pare nessuno del personale dei tecnici e dei giornalisti è rimasto coinvolto nell'incendio. Solo tanta paura. Ma di certo un imprevisto così inaspettato lo stesso Mentana lo ricorderà a lungo. Bisogna capire da quale studio andrà in onda domani il Tg di La7. Adesso, dopo l'intervento dei vigili, sarà necessario capire qual è l'entità del danno e soprattutto quale è stata la causa dell'incendio che in pochi istanti ha messo fuori uso l'intero studio del telegiornale costringendo Mentana ad "invadere" per una giusta causa lo studio di "In Onda".