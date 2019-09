La furia dell'immigrato: urla contro il tranviere e poi spacca il mezzo

Un immigrato pedala lunga la pista del tram e all'arrivo del convoglio, invece di spostarsi, inizia ad urlare e poi spacca i tergicristalli del mezzo. È questa la scena di un video che in queste ore sta diventando virale.

A denunciare il filmato - non è ancora chiaro dove sia stato girato - è stato il parlamentare Massimo Bitonci. "Robe da matti - ha scritto il leghista nel post - un immigrato in sella ad una bici, ha occupato il binario del tram, e non contento, con un'arroganza e una violenza inaudita, ha danneggiato i tergicristalli del mezzo pubblico. Senza rispetto e vergogna!". (GUARDA IL VIDEO)

Come si può vedere dal video, l'uomo sta pedalando indisturbato lungo le rotaie del tram. Quando il convoglio si avvicina, invece di spostarsi in strada e lasciare passare il mezzo, l'uomo si innervosisce. A quel punto butta a terra la bicicletta e inizia ad inveire contro il conduttore. Non contento, alla fine spacca pure i tergicristalli del tram.