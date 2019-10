Furto da 10mila euro al centro commerciale. Tre arresti

Sono stati arrestati dai militari i tre peruviani che hanno commesso un furto da 10mila euro nel parcheggio di un centro commerciale. A Crema i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto i tre colpevoli dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso. I militari dell’Arma, nel pomeriggio dell’11 ottobre, hanno inseguito e fermato i tre uomini, tutti di origine peruviana, che avevano rubato 150 capi di abbigliamento da un autocarro parcheggiato all’interno del Centro Commerciale Gran Rondò di Crema. Il valore complessivo del bottino si aggirerebbe attorno ai 10mila euro.

I tre avrebbero portato via tre cartoni dal mezzo, dopo aver sganciato il telone e sbloccato le paratie. Una volta trasferita la merce su un'altra vettura, i malviventi si sono allontanati. Per loro sfortuna un cittadino aveva assistito all’intera scena e aveva allertato i carabinieri. I militari hanno così individuato l’auto. Da qui è nato un inseguimento terminato a San Giuliano Milanese, comune in provincia di Milano, con l’arresto dei tre rapinatori che hanno cercato, una volta abbandonata la macchina, di scappare a piedi.

In manette sono finiti un 42enne pregiudicato residente a Milano, un 36enne e un 30enne, entrambi privi di domicilio. Dopo aver passato la notte nelle celle di sicurezza della Compagnia di Crema, il giorno seguente sono stati portati al Tribunale di Lodi, dove il Giudice ha convalidato l’arresto. Uno dei tre è stato messo agli arresti domiciliari, mentre gli altri due hanno l’obbligo di firma per tre volte alla settimana. Il fascicolo dibattimentale è stato trasferito al Tribunale di Cremona.