Furto ad un corriere, malviventi incastrati dalle telecamere

Avevano rubato la merce contenuta dentro il furgone di un corriere dandosi poi alla fuga, ma sono stati intravisti da un vigilante che ha lanciato l’allarme ai carabinieri ed arrestati dopo un inseguimento. Il fatto è successo a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania e gli autori del furto sono tre uomini catanesi: Samuele Cocuzza di 24 anni, Giuseppe D’Emanuele di 52 anni e Giovanni Scavone di 38 anni. Tutti e tre sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso. Ripercorriamo quanto accaduto ai danni del corriere.

L’uomo, a bordo del suo furgone, ignaro di essere seguito dai malviventi, si era fermato all’interno di un noto centro commerciale del posto per effettuare delle consegne. Non appena lontano dal mezzo, i tre complici, dopo essersi assicurati di avere qualche minuto a disposizione per agire, sono passati all’attacco. Quello che è emerso dalle telecamere di videosorveglianza posizionate all’esterno del centro commerciale e rilevate in un secondo momento dai carabinieri, denota la " professionalità " dei ladri nel compiere velocemente la loro " missione " .

Tutto è avvenuto in pochi minuti come nella scena di un film d’azione: i tre, con una manovra rapida e precisa, hanno accostato la loro macchina al furgone e, forzando il portellone hanno trafugato 7 colli contenenti merce di diversa entità. Completato il raid sono saliti tutti in auto e si sono dileguati in fretta verso il Capoluogo etneo.

Per quanto agili e scaltri fossero stati, i catanesi ignoravano che il reato posto in essere pochi istanti prima era stato non solo ripreso e registrato dalle telecamere di sicurezza del centro commerciale ma anche visto in diretta da un addetto alla sicurezza che, nel frattempo, ha lanciato l’allarme ai carabinieri. Una volta giunti sul posto, i militari della stazione di San Giovanni La Punta hanno esaminato velocemente le immagini fornite dalla struttura commerciale e si sono messi in strada sulla stessa direzione dei ladri. Recuperati i chilometri che li separavano dai malviventi, i militari hanno inseguito e bloccato la macchina a bordo della quale si trovavano i tre. Il tutto è avvenuto all’altezza di via Cristoforo Colombo. Per i catanesi sono scattate le manette ai polsi. La refurtiva, recuperata interamente è stata restituita al corriere. Per quanto riguarda i ladri, il giudice, in sede di udienza per direttissima, ha convalidato gli arresti e disposto il carcere per Giuseppe D’Emanuele e gli arresti domiciliari per Samuele Cocuzza e Giovanni Scavone.