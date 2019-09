Furto milionario nel Golfo di Napoli: turista denuncia il furto di gioielli per 2 milioni di euro

C'è un giallo che da qualche giorno smuove le placide acque del Golfo di Napoli. La protagonista è una facoltosa turista cinese che ha scelto la quiete dell'Isola di Capri e della Costiera Amalfitana a fine agosto, una location esclusiva, per trascorrere una vacanza da sogno con un gruppo di amici. La donna si sarebbe presentata presso la caserma dei Carabinieri per denunciare il furto di un sacchetto che al suo interno custodiva gioielli per 2 milioni di euro.

Agli uomini dell'Arma la donna ha dichiarato di essere certa di essere in possesso del sacchetto nel momento dell'imbarco dal molo di Napoli e di essersi successivamente accorta della sparizione. I militari dovranno ora accertare se si tratta di furto o di smarrimento e capirne esattamente la dinamica. Per questo motivo hanno immediatamente dato il via alle indagini, requisendo tutti i nastri delle telecamere di sorveglianza del porto turistico di Napoli e dell'area della Marina Grande. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, la donna sta trascorrendo le vacanze nell'arcipelago campano e nella Costiera Amalfitana in compagnia di un gruppo di circa 30 amici, che saranno stati tutti ascoltati dai carabinieri. Lo stesso hanno faeanno i militari con il personale dell'equipaggio del mega yacht che ospita la comitiva, che è stato chiamato in caserma per testimoniare.

I turisti cinesi hanno deciso di noleggiare uno yacht molto particolare, il Saluzi, lungo ben 70 metri e il cui scafo è interamente decorato dalle opere dell'artista asiatico Li Jiwei. Noleggiare questo gioiello di lusso della nautica costa circa 480.000 euro a settimana. Al suo interno si trovano 16 suite da mille e una notte, arredate secondo lo stile della pop art. Completano l'allestimento un cinema all'aperto, una grande vasca Jacuzzi, una palestra e anche una spa.