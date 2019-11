Gabbie e recinti sul cemento: lo strazio degli animali al circo

La vita degli animali del circo quando non si esibiscono? È fatta del triste grigio del cemento di un piazzale di città, organizzato per recinti e gabbie. Gli attivisti di Essere Animali, infatti, hanno ripreso elefanti, giraffe, leoni, tigri e cammelli nello spiazzo del Circo Maya Orfei, a Brescia.

È qui che questi animali esotici sono costretti a rimanere, esposti al rumore della città e dell'adiacente strada trafficata dalle automobili E al di là di una bassa cancellata, il via vai delle persone sul marciapiede: la sicurezza di tutti, insomma, è a rischio. Pachidermi e giraffe, peraltro, mangiano le foglie degli alberi urbani, a volte rischiando di ferire i passanti. In un filmato, infatti, un ramo afferrato dalla proboscide dell’animale rischia di colpire alcuni giovani incuriositi.

Straziante l'immagine di un piccolo elefante che dondola la testa senza sosta, segno inequivocabile di stress e frustrazione, per il fatto di essere costretto a vivere una vita innaturale in un contesto contro la sua natura.

L’organizzazione, con tanto di video, ha denunciato la situazione: "Gli animali sono esposti alla vista delle persone per stimolare la partecipazione agli spettacoli, facendo leva sulla comprensibile meraviglia che si prova nel vederli. Ma per gli animali il circo non è spettacolare, sono imprigionati in un mondo che non è il loro, in cui sono impossibilitati a soddisfare molte esigenze etologiche, se non quelle limitate alla stretta sopravvivenza. È desolante vedere un elefante, un animale maestoso appartenente ad una specie in via d’estinzione, ridotto in questo stato" .

Dunque, i responsabili dell'organizzazione puntano il dito contro l’esecutivo e il Mibact, chiedendo un pronto intervento alle istituzioni: "Chiediamo al governo e al ministro Dario Franceschini di concretizzare con urgenza gli impegni per il divieto di utilizzo di animali nei circhi" . "Due terzi dei Paesi dell’Unione Europa – aggiungono infine i responsabili dell’associazione – hanno già emanato misure in questa direzione e in Italia l’opinione pubblica è largamente a favore di un circo senza animali. Solo pochi giorni fa il Consiglio regionale della Campania ha approvato una mozione a sostegno della dismissione degli animali nei circhi" , sostengono i responsabili di Essere Animali.

Sempre Essere Animali, infine, ricorda come anche la Federazione dei Veterinari Europei, da anni, si sia espressa in modo netto e contrario a queste numerose situazioni di assoluto disagio per gli animali esotici.