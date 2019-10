Gaeta, vuole alcolici gratis e attacca militari: rumeno solo denunciato

Momenti di tensione lo scorso giovedì all'interno di un negozio di Gaeta (Latina), dove un cittadino straniero, deciso ad ottenere gratuitamente degli alcolici, ha dato in escandescenze, terrorizzando il titolare.

L'episodio in tarda serata, quando il violento soggetto, un romeno di 33 anni, ha fatto il suo ingresso nel locale. Dal momento che non aveva con sé sufficiente denaro, ha preteso di portare via una bevanda alcolica senza pagare. Dinanzi alle più che giustificate rimostranze del proprietario dell'esercizio commerciale, che esigeva il pagamento, il 33enne ha letteralmente perso il controllo.

Sul posto i carabinieri della tenenza di Gaeta, allertati dal titolare del negozio, che hanno tentato di riportare la situazione alla calma. La presenza degli uomini in divisa ha tuttavia causato una maggiore agitazione nello straniero. Questi, fortemente alterato, si è innanzi tutto rifiutato di farsi identificare, poi ha iniziato a minacciare ed insultare i militari, fino ad arrivare a aggredirli con violenti spintoni.

Trasportato nella locale caserma, lo straniero, tale C.G.M., è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ma se l'è comunque cavata con una semplice denuncia a piede libero.