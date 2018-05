La gaffe di Macron: definisce moglie di Turnbull "appetitosa"

Gaffe per il presidente francese Emmanuel Macron che ha definito la moglie del premier australiano Malcol Turnbull "appetitosa". Alla fine di una conferenza stampa il Capo dell'Eliseo si è rivolto in inglese al suo ospite affermando: "Vi ringrazio e ringrazio la vostra deliziosa moglie per la calorosa accoglienza". In inglese il termine "delizioso" indica sempre qualcosa legato al cibo o a un aroma e quindi era assolutamente fuori luogo. Probabilmente Macron è stato tratto in inganno dalla somiglianza con la parola ''delicieux'', che significa, appunto, incantevole.

Ma i predecessori di Macron non sono stati da meno. Nel 2010 Sarkozy usò "time" al posto di "weather" per dispiacersi per il maltempo con Hillary Clinton quando questa era segretario di Stato e Francois Hollande si congratulò con Barack Obama per la rielezione alla Casa Bianca con una traduzione superficiale dell'avverbio francese "amicalement" in "friendly" nei saluti finali al posto di un più sobrio "Best wishes". "Friendly, Hollande", si firmò l'allora inquilino dell'Eliseo: "il simpatico Hollande".