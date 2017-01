Gaffe della Pinotti: "Esercito già in Abruzzo", ma la foto è vecchia

Una (nuova) gaffe investe Roberta Pinotti. Ieri sera mentre le notizie drammatiche arrivanano dal Centro Italia martoriato dal terremoto e dall'emergenza maltempo, il ministro della Difesa, per elogiare l'operato dell'Esercito, ha pubblicato un tweet orgoglioso: " Personale e mezzi specializzati dell'Esercito già operativi nelle province di Teramo e Chieti per l'emergenza in Abruzzo ". Peccato che a corredo del cinguettio abbia messo una vecchia foto, risalente ad una nevicata del 2014 in Veneto.

I social vanno usati con attenzione, perché non perdonano. E infatti subito gli utenti di Twitter si sono divertiti a far notare l'errore grossolano al capo dell'Esercito italiano. Quasi tutte le immagini della gallery resa pubblica dalla Pinotti, infatti, risale al lontano 2014. Anche in quella occasione, ovviamente, i soldati feceri del loro meglio. Ma in questo modo un messaggio che voleva rassicurare e sottolineare come alacramente le strutture corazzate italiane si erano messe a disposizione della popolazione ferità si è rapidamente trasformato in una gaffe.

Alcuni hanno addirittura tirato nuovamente fuori la polemica sulla "fake news" che tanto in questi giorni hanno invaso le cronache dei giornali. "Ora #Pinotti posta immagini "fake" di soldati atti a spalare in Abruzzo ripescandole da archivi storici", scrive ironico Francesco. E