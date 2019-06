Gallipoli, affitta solo a 4mila euro e insulta pure i turisti: "Siete dei morti di fame"

Un potenziale cliente non accetta di pagare l'affitto di 4mila euro per un mese di villeggiatura in una casa di Gallipoli e viene insultato da un operatore turistico, prendendosi del "morto di fame".

"Guardi che lo scorso anno abbiamo affittato la stessa abitazione a una coppia di Milano per 15mila euro. Non può permettersi i 4.000? Lei è un morto di fame, la sua foto farà il giro di tutta Gallipoli in pochi minuti" , le parole del salentino, che ha preso a male parole un turista a caccia di una sistemazione per il mese di luglio, così come riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

Ma gli insulti non si sono fermati qui, anzi: "Lei è un ignorante, non ha capito cosa le è stato offerto. Lei è un morto di fame" , ha rincarato la dose, specificando, al quotidiano locale, che si tratta di un alloggio di lusso: "Non siamo truffatori, ma persone perbene, che mettono impegno nel loro lavoro" .

La trattativa tra i due, come è facile intuire, non è andata in porto…