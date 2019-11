Gallipoli, denunciato minore per spaccio di droga

Un nuovo controllo anti-droga è stato effettuato nel Salento. È stato denunciato, ieri, dagli agenti della polizia di Stato a Gallipoli, un Comune in provincia di Lecce, un minore di 16 anni. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il controllo i poliziotti si sono subito resi conto che il giovane aveva qualcosa da nascondere. Nella tasca dei pantaloni, infatti, gli agenti hanno trovato un involucro di plastica bianca con all’interno circa dieci grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e quattro bustine trasparenti utilizzate per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato messo sotto sequestro ed il giovane è stato affidato ai genitori.

Gallipoli è uno dei centri di maggiore affluenza di giovani, l'estate, ma non solo. E proprio alla fine dell'estate scorsa è stata sgominata la piazza di spaccio con una maxi operazione dei carabinieri di Lecce. Sei furono gli arresti e undici le denunce. In quel caso ad essere coinvolti furono tutti immigrati senza fissa dimora divisi in veri e propri turni di lavoro per le strade del paese.