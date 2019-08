Gambiano accusato di stupro per anni ospite di centri d'accoglienza

Ad alcuni giorni dal suo arresto, emergono altri inquietanti dettagli sul giovane gambiano accusato di avere violentato una donna nella stazione metropolitana di Sferracavallo, a Palermo. Alpha Yallow, 19enne senza fissa dimora con numerosi precedenti alle spalle per molestie, atti osceni in luogo pubblico e danneggiamento, non era nuovo a simili comportamenti, tanto che, dopo avere abusato della sua vittima, aveva subito preso di mira una turista straniera, riuscita fortunatamente a salvarsi.

Il soggetto, riconosciuto grazie alle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella stazione, si trova ora rinchiuso dietro le sbarre del carcere "Pagliarelli - Antonio Lorusso" di Palermo con l'accusa di violenza sessuale.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, Yallow era giunto in Italia alcuni anni fa, divenendo ospite di due centri d'accoglienza situati nel Vallo di Diano (Salerno), prima nella località di Polla e poi in quella di San Rufo.

Dopo aver collezionato una lunga lista di denunce, principalmente per reati contro il patrimonio e contro la persona, il gambiano aveva lasciato le strutture dove viveva per sparire nel nulla.

Questo almeno fino ad alcuni giorni fa quando, tranquillamente a piede libero, ha avvicinato ed aggredito due donne a Palermo, riuscendo a violentarne una.