Gambiano armato di coltelli minaccia passanti e aggredisce carabinieri

Terrore a Borgo Mezzanone, frazione del comune di Manfredonia (Foggia), dove nella giornata di ieri un gambiano di 19 anni si è messo a minacciare gli ignari passanti che gli capitavano a tiro brandendo 2 coltelli da cucina.

Secondo quanto riportato da "Foggia Today" sono stati i residenti della zona, comprensibilmente impauriti, a chiamare i carabinieri: i militari sono intervenuti tempestivamente sul luogo della segnalazione, identificando il soggetto mentre si trovava seduto su di una grossa pietra e con uno zainetto sulle spalle. Alla richiesta di rilasciare le proprie generalità il 19enne è andato su tutte le furie, iniziando ad inveire contro le forze dell'ordine dapprima in italiano poi in lingua straniera e tirando fuori dallo zaino uno dei due coltelli che teneva con sé. Con molta fatica i carabinieri sono riusciti ad avere la meglio sull'esagitato straniero, immobilizzandolo e rendendolo finalmente inoffensivo dopo diversi minuti di colluttazione. Durante le fasi dello scontro un militare è rimasto lievemente ferito, riportando lesioni guaribili in 3 giorni.

Il gambiano è stato così condotto in caserma, dove si è finalmente convinto a fornire le proprie generalità: l'uomo è risultato così essere senza fissa dimora ed irregolare sul suolo italiano. Inoltre pare che il giovane non fosse nuovo ad episodi di questo tipo: appena pochi giorni fa infatti si era reso protagonista di un episodio molto simile, ma i carabinieri non erano riusciti ad arrivare in tempo per fermarlo. Espletate le formalità di rito, il clandestino è stato condotto presso il carcere di Foggia con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le propire generalità e porto in luogo pubblico di 2 coltelli da cucina senza giustificato motivo. Nei prossimi giorni dinanzi al Gip del capoluogo pugliese si terrà l'udienza di convalida del fermo.