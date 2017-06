Il garante della Privacy Soro: "No alle foto dei vostri figli su social". È allarme pedopornografia

La tutela della privacy come strumento "indispensabile" nella lotta al terrorismo: è quanto rivendica il Garante, Antonello Soro, nella Relazione al Parlamento. L'11 settembre ha segnato il cambiamento nel rapporto tra libertà e sicurezza.

I fatti dimostrano che " di fronte alle nuove minacce, la privacy sia non solo possibile, ma addirittura indispensabile per rendere le attività di contrasto più risolutive, perché meno massive e quindi orientate su più congrui bersagli. Per far sì che nella lotta al terrorismo siamo più efficaci, non meno liberi ".

Allarme pedopornografia

Questa è sola la prima parte della relazione al Parlamento. Nella seconda si parla di recenti ricerche secondo cui " la pedopornografia in rete e, particolarmente nel dark web, sarebbe in crescita vertiginosa: nel 2016 due milioni le immagini censite, quasi il doppio rispetto all'anno precedente ". E aggiunge: " Fonte involontaria sarebbero i social network in cui genitori postano le immagini dei figli ", come riporta l'Huffington Post

Insomma un chiaro monito ai genitori: fate attenzione quando pubblicate le foto dei vostri bimbi sui social network.